Choque por alcance en Monclova: solo daños materiales

MONCLOVA, COAH. — Un choque por alcance dejó únicamente daños materiales la tarde de ayer, luego de que un automovilista no respetó la distancia de seguridad y se impactó contra un vehículo que se encontraba detenido por el tráfico en la rotonda conocida como La Logia, en el sector El Pueblo.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió cuando un automóvil Dodge Attitude, color guinda, circulaba sobre la calle Jiménez. Al llegar a la rotonda, su conductor detuvo la marcha debido a la carga vehicular.

Instantes después, un Hyundai Sonata, color negro, cuyo conductor no logró calcular la distancia de frenado, impactó la parte trasera del Dodge, provocando daños materiales en ambas unidades.

Tras el percance, elementos de Tránsito del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

El incidente no dejó personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron afectaciones materiales y la intervención de las autoridades viales para restablecer la circulación en la zona.