Madre denuncia a Macuna por tocamientos a su hija en tortillería de El Pueblo

La tranquilidad de la madrugada se rompió abruptamente cuando una madre descubrió que su hija había sido víctima de tocamientos por parte de un sujeto conocido como "Macuna", quien aprovechó unos segundos de descuido para manosear a la niña al exterior de la tortillería de su hermano, en la colonia El Pueblo.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 de la madrugada de este miércoles, en un domicilio ubicado sobre la calle Jesús Muñoz número 108, cuando Blanca Yesenia Gutiérrez, empleada del negocio, dejó por un instante a su hija en el vehículo mientras cerraba el local en el que trabaja.

Al regresar, se topó con una escena que la dejó helada: el hombre —hermano del dueño de la tortillería y conocido únicamente como "Macuna"— estaba manoseando las piernas de la menor, identificada como Citlali "N". Fuera de sí, la madre se le fue encima a golpes para intentar detenerlo, pero el agresor, un hombre canoso, de tez blanca, vestido con short y playera gris, corrió y se metió al domicilio de su hermano, donde se encerró para evitar ser capturado por elementos de la Policía Municipal, quienes arribaron minutos después a bordo de la unidad 262.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Pese a la denuncia y al señalamiento directo, el sujeto no pudo ser asegurado, ya que se ocultó dentro de la vivienda y se negó a salir. Los oficiales recomendaron a la madre acudir ante el Ministerio Público y al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer para formalizar una denuncia por abuso sexual.

Con evidente temor por su seguridad y la de su hija, Blanca Yesenia pidió apoyo para ser trasladada a su domicilio en la colonia Buenos Aires, donde finalmente pudo resguardarse. El caso quedó en manos de las autoridades, mientras el presunto agresor sigue sin ser detenido.