Falla mecánica causa accidente de motociclista en Monclova

MONCLOVA COAH.- Una presunta falla mecánica provocó un aparatoso accidente vial que dejó a un motociclista lesionado durante la noche en el cruce de la avenida Constitución y Jesús Barrera, generando intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades preventivas.

El lesionado fue identificado como Edson, quien conducía una motocicleta Italika en color rojo con negro cuando ocurrió el percance minutos antes de la medianoche. De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba sobre la calle Juan Barrera con dirección al oriente sin presentar complicaciones aparentes.

Sin embargo, al aproximarse al cruce con avenida Constitución, la unidad presuntamente sufrió una falla en el sistema de frenos, situación que impidió al conductor reducir la velocidad y detenerse a tiempo.

Debido a ello, el motociclista ingresó al cruce y terminó impactándose violentamente contra una camioneta Renault Duster color gris, conducida por un hombre identificado como Abisai, quien se desplazaba con dirección al norte.

El conductor de la camioneta señaló ante las autoridades que no logró evitar el choque debido a la rapidez con la que la motocicleta apareció en la intersección.

Tras el impacto, Edson quedó tendido sobre el pavimento con lesiones principalmente en ambas piernas, además de diversos golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que paramédicos de Cruz Roja acudieron rápidamente para brindarle atención prehospitalaria y valorar su traslado a un hospital.

Elementos de control de accidentes y corporaciones preventivas acordonaron el área y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, autoridades señalaron que el motociclista presuntamente habría omitido la luz roja del semáforo, aunque dicha maniobra estaría relacionada con la falla mecánica reportada en la unidad.