Atrapan a fardera

MONCLOVA, COAH. - Con las manos en la masa fue sorprendida una mujer al interior de la tienda Soriana Híper Anáhuac, luego de que presuntamente intentara sustraer mercancía sin pagar.

La detenida fue identificada como Juliana Mandes, vecina de la colonia Sierrita del municipio de Frontera, quien fue detectada por personal de vigilancia mientras recorría distintos pasillos del comercio con actitud sospechosa.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer ocultó diversos artículos entre sus pertenencias con la intención de abandonar la tienda sin cubrir el costo de la mercancía.

Sin embargo, al momento de dirigirse hacia la salida fue interceptada por guardias de seguridad del establecimiento, quienes realizaron una revisión y confirmaron que llevaba productos escondidos.

Tras el aseguramiento, empleados del comercio solicitaron el apoyo de elementos municipales, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y proceder con la detención de la presunta responsable.

Juliana Mandes fue entregada a las autoridades correspondientes, donde quedó a disposición mientras se determina su situación legal por el presunto delito de robo.