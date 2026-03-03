Choque en Monclova: 2 vehículos involucrados sin lesionados

MONCLOVA, COAH.— Un accidente vial registrado la tarde de ayer en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Uruguay, en la colonia Guadalupe, dejó únicamente daños materiales y provocó momentánea afectación a la circulación en uno de los puntos más transitados del sector.

El percance involucró a dos vehículos compactos. Un Suzuki Swift blanco modelo 2022, conducido por Roberto Sánchez, impactó por alcance a un Renault Kwid manejado por Dan Cháirez.

El incidente ocurrió en horas de alta afluencia vehicular, cuando el flujo era constante sobre el bulevar. Tras el golpe, ambos conductores descendieron para verificar los daños mientras otros automovilistas reducían la velocidad para evitar un nuevo accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, entrevistando a los involucrados y recabando datos para deslindar responsabilidades conforme el peritaje.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Los daños se concentraron en la parte frontal del Suzuki y en la zona posterior del Renault.

Luego de varios minutos de maniobras y levantamiento de información, las unidades fueron retiradas y la circulación volvió a la normalidad.