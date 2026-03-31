Choque en Monclova: semáforo rojo causa daños materiales

MONCLOVA, COAH.- La falta de respeto a la luz roja del semáforo volvió a convertirse en la causa de un aparatoso accidente vial registrado la mañana de ayer en pleno primer cuadro de la ciudad, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de autoridades.

El percance ocurrió en el concurrido cruce de las calles Venustiano Carranza y Matamoros, donde Víctor, conductor de un Chevrolet Aveo color rojo, ignoró el semáforo en rojo e ingresó al cruce sin detenerse. Su imprudencia provocó que fuera embestido de lleno por un Nissan Sentra blanco que transitaba por Matamoros con la luz verde a su favor.

El segundo vehículo era guiado por Jesús, quien pese a intentar frenar, no logró evitar el impacto debido a la maniobra inesperada del Aveo. El choque dejó a ambas unidades con severos daños en su parte frontal y lateral, generando además obstrucción momentánea en la circulación y la atención inmediata de transeúntes y comerciantes de la zona.

Minutos después, elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para abanderar el área y prevenir otro percance, además de iniciar el peritaje correspondiente. De manera preliminar, las autoridades determinaron que el conductor del Aveo fue el responsable al incumplir la señal vial.

Aunque el choque fue aparatoso, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales. Las unidades fueron retiradas con apoyo de una grúa y los involucrados trasladados a la comandancia para continuar con los trámites legales y la elaboración del parte oficial.