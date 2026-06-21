Choque por alcance en Monclova deja daños materiales y un herido

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance registrado durante la tarde de ayer en uno de los cruceros con mayor flujo vehicular de la ciudad movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y una persona con molestias físicas.

El percance ocurrió en la intersección del bulevar Harold R. Pape y la calle Matamoros, donde participaron un automóvil Fiat color gris y una unidad de transporte público de la línea Taxi Amigo, marca Suzuki y color blanco.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambas unidades circulaban sobre el bulevar Pape cuando, al aproximarse al cruce mencionado, se produjo la colisión por alcance. El impacto provocó daños visibles en las carrocerías de los vehículos involucrados, generando además afectaciones momentáneas a la circulación vehicular en la zona.

Tras el reporte realizado al sistema de emergencias, elementos de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre los conductores participantes.

Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al lugar para brindar atención preventiva a una persona que manifestó molestias físicas derivadas del impacto. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el retiro de las unidades involucradas para restablecer la circulación en este importante corredor vial de la ciudad.

El accidente dejó únicamente daños materiales de consideración y puso nuevamente en evidencia la importancia de mantener la distancia de seguridad entre vehículos para evitar este tipo de percances.