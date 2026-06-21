Asaltan tienda de conveniencia en Monclova: empleada afectada

MONCLOVA COAH.- Momentos de tensión y miedo se vivieron en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Mariano Escobedo, en la colonia Loma Linda, luego de que un sujeto ingresara al establecimiento y presuntamente cometiera un violento asalto durante la jornada laboral.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo llegó al negocio y amagó a la empleada encargada con el objetivo de apoderarse de dinero en efectivo y diversos artículos. Tras consumar el robo, el presunto responsable abandonó el lugar y emprendió la huida por las calles del sector sur de la ciudad.

La situación provocó una rápida movilización de elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas y áreas despobladas de la colonia con la finalidad de localizar al sospechoso.

Al mismo tiempo, una unidad de paramédicos de la Cruz Roja acudió al establecimiento para brindar atención médica a la trabajadora afectada, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa tras los momentos de angustia vividos durante el atraco. Luego de ser valorada por los socorristas, se determinó que no presentaba lesiones físicas de consideración.

Las autoridades recabaron información sobre las características del presunto responsable e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de establecer su identidad y ubicación.

Pese al operativo implementado en la zona, hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas relacionadas con el robo. El presunto asaltante logró escapar y perderse entre las calles y terrenos cercanos de la colonia Loma Linda, dejando tras de sí temor entre comerciantes y vecinos del sector.