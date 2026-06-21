Delincuente sustrae iPad de vivienda en Loma Linda, Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un robo a casa habitación se registró durante la madrugada de este viernes en la colonia Loma Linda, luego de que un sujeto desconocido ingresara a un domicilio y se apoderara de un dispositivo electrónico, para después huir antes de la llegada de las autoridades.

El hecho fue reportado alrededor de las 04:30 horas en una vivienda ubicada en el cruce de la Calle 13 con Calle Nueve, donde vecinos alertaron a las corporaciones de seguridad tras observar la presencia de una persona ajena al domicilio y movimientos sospechosos al interior del inmueble.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el presunto responsable habría forzado el acceso principal de la vivienda para ingresar de manera ilícita y recorrer distintas áreas en busca de objetos de valor, logrando sustraer un iPad con un valor considerable.

La propiedad afectada pertenece a Jeimy Guerrero, quien al momento del incidente se encontraba ausente debido a que laboraba durante el turno nocturno, situación que habría sido aprovechada por el delincuente para cometer el ilícito sin ser enfrentado.

Tras el reporte ciudadano, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizaron una inspección en el área, además de desplegar recorridos en sectores cercanos para tratar de ubicar al responsable.

Pese a la movilización policiaca, no fue posible localizar al sospechoso, quien logró darse a la fuga con el dispositivo sustraído.

Las autoridades orientaron al afectado para interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público, con el fin de iniciar la carpeta de investigación correspondiente y dar seguimiento al caso para tratar de identificar al responsable.