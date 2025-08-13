Colisión en Monclova entre camioneta y Chevrolet deja daños y heridos

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso choque registrado la mañana de este miércoles en la colonia Leandro Valle dejó como saldo cuantiosos daños materiales y dos personas lesionadas, luego que el conductor de una camioneta de reciente modelo ignoró un señalamiento de alto y se atravesó al paso de una Chevrolet.

El accidente ocurrió poco después de las 10:00 horas en el cruce de las calles Juan Tovar y Jaime Nunó, cuando una camioneta BYD Shark blanca, conducida por José Yamil Reina, presuntamente no respetó la señal de alto y fue impactada por una Chevrolet gris que transitaba por la vía preferencial, manejada por Mónica Paula Beltrán.

Debido al fuerte golpe, la Chevrolet quedó con el frente destrozado, mientras que la BYD presentó daños en uno de sus costados.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron en el lugar a los tripulantes de la BYD, el conductor y su padre, quienes resultaron con lesiones que no ameritaron traslado hospitalario.

Oficiales de la Policía Municipal y elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para recabar información y resguardaron la zona, ya que las unidades quedaron varadas en medio del cruce, provocando congestión vial durante varios minutos.

Los ajustadores de seguros se hicieron cargo de los trámites para la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado al Ministerio Público.