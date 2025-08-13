Hombre de 73 años atendido de urgencia por ruptura de fístula en Coahuila

MONCLOVA, COAH.– La rápida acción de oficiales de la Policía Municipal permitió que un hombre de 73 años, que se desangraba debido a la ruptura de una fístula utilizada para su tratamiento de hemodiálisis, llegara a tiempo a recibir atención médica en la Clínica 7 del IMSS.

La emergencia ocurrió alrededor de las 14:15 horas de este miércoles, cuando familiares de don Ignacio Saucedo circulaban desesperados por la Zona Centro en un vehículo Ford Focus color arena, intentando llegar al hospital.

A la altura del cruce de la avenida Constitución y la calle Progreso, su hija decidió interceptar la patrulla 211 para pedir auxilio.

Sin dudarlo, los uniformados encendieron sirenas y luces para abrir paso entre el tráfico, guiando al automóvil hasta el área de urgencias y evitando que el hombre mayor siguiera perdiendo sangre.

Don Ignacio, paciente de hemodiálisis sufrió la ruptura de la fístula por donde recibe el tratamiento, lo que provocó un sangrado abundante que ponía en riesgo su vida.

Gracias a la pronta respuesta, el septuagenario fue ingresado de inmediato al hospital, donde recibió atención médica especializada. Con evidente alivio, sus familiares agradecieron a los Policías su apoyo y rápida reacción en un momento crítico.