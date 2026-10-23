Choque en Monclova deja un lesionado y daños materiales

MONCLOVA, Coah.- Una persona lesionada y daños materiales en dos camionetas dejó un choque registrado la tarde del viernes en el cruce del libramiento Carlos Salinas de Gortari y la avenida Antiguo Camino a Hermanas, al norte de la ciudad.

En el accidente participaron una camioneta Mazda guinda y una Ford Edge negra. De acuerdo con la información disponible, la conductora de la Mazda presuntamente no respetó el señalamiento de alto y terminó impactándose contra la segunda unidad, que circulaba por el libramiento.

La colisión movilizó a los cuerpos de emergencia, luego de que se reportara una persona lesionada a consecuencia del percance. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la víctima. Sin embargo, no se proporcionaron datos sobre su identidad ni información precisa acerca de la gravedad de las lesiones.

Al sitio también arribaron oficiales de Control de Accidentes y elementos de la Policía del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos. Los agentes realizaron las diligencias correspondientes y el peritaje para documentar las circunstancias en que ocurrió el choque y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.

Ambas camionetas presentaron daños materiales tras el impacto. De acuerdo con los primeros datos disponibles, la presunta omisión del señalamiento de alto por parte de la conductora de la Mazda habría desencadenado el accidente. No obstante, corresponderá a las autoridades establecer las circunstancias del percance mediante las investigaciones y los procedimientos correspondientes.