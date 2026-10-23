Policías y rescatistas Cambian armas por goles

MONCLOVA, COAH.- El balón reunió en la cancha a policías, bomberos, rescatistas y trabajadores de la salud durante un torneo relámpago de futbol organizado por el Hospital San Martín, con el propósito de fomentar la convivencia y fortalecer los lazos entre las instituciones que diariamente trabajan en la atención de emergencias.

Gustavo Rico, director del Hospital San Martín y organizador de la competencia, informó que el encuentro deportivo convocó a representantes de corporaciones de seguridad estatales y municipales, elementos de Bomberos de Monclova y Frontera, integrantes del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), así como trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE y de hospitales privados.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de esparcimiento a quienes enfrentan jornadas laborales exigentes, además de promover la actividad física como una alternativa para reducir el estrés y favorecer la integración entre los participantes.

El torneo se desarrollará durante una semana. Las rondas eliminatorias están programadas de lunes a miércoles, las semifinales se disputarán el jueves y la gran final se celebrará el sábado.

Los equipos participantes competirán por una bolsa económica de 10 mil pesos y el trofeo que acreditará al conjunto campeón.

La inscripción fue gratuita para los jugadores, gracias al respaldo de Complex La Pasión, cuyos organizadores apoyaron la realización de la justa deportiva.

Rico también destacó la importancia de integrar a las familias de los participantes, quienes pueden disfrutar de las instalaciones, consumir alimentos y acceder a actividades recreativas durante las jornadas del torneo.

El objetivo es dar continuidad a este tipo de encuentros y generar nuevas oportunidades de convivencia entre las corporaciones de seguridad, los cuerpos de rescate, el sector médico y otros integrantes de la comunidad.

De esta manera, la cancha se convirtió en un punto de encuentro para instituciones que habitualmente coinciden en la atención de situaciones críticas, pero que en esta ocasión compartieron un objetivo distinto: competir, convivir y fortalecer el trabajo en equipo.