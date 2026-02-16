Huye deportivo al chocar en restaurante

MONCLOVA, COAH.- Una maniobra imprudente y la cobardía de escapar marcaron la noche de ayer en el sector norte de la ciudad, luego que el conductor de un automóvil deportivo protagonizara un choque dentro del estacionamiento de un restaurante ubicado en la llamada zona dorada de Monclova.

De acuerdo con el reporte oficial, el responsable ingresó a exceso de velocidad al área de estacionamiento, donde impactó otro vehículo y parte de la infraestructura del lugar. Tras el golpe, lejos de asumir su responsabilidad, aceleró y abandonó el sitio de forma inmediata.

El afectado solicitó apoyo al sistema de emergencias, movilizando a elementos de Seguridad Pública Municipal y al Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los daños materiales.

Testigos señalaron que el vehículo responsable era un Chevrolet Camaro negro, con vidrios polarizados y placas del estado de Nuevo León. Tras el impacto, salió del estacionamiento y escapó sobre el bulevar Pape con dirección al sur, por lo que se implementó un operativo de localización en las principales arterias de la ciudad.

Las autoridades recabaron características del automóvil y del conductor para integrarlas al informe correspondiente, mientras se revisan cámaras de vigilancia de negocios cercanos que podrían facilitar su identificación.

El incidente dejó únicamente daños materiales; no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el caso quedó turnado para la localización del responsable, quien podría enfrentar cargos por daños y abandono de responsabilidad tras accidente vial.