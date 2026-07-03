Camioneta de Alejandra N sufre accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH. - La falta de precaución de la conductora de una camioneta provocó un accidente vial la tarde del viernes, luego de ser impactada por un tractocamión de doble remolque que transportaba gasolina en uno de los cruceros con mayor flujo vehicular del sur de la ciudad.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Sidermex y el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con los primeros reportes, Alejandra N circulaba a bordo de una camioneta blanca sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari. Al intentar cruzar la avenida Sidermex, presuntamente buscó incorporarse antes del paso del tractocamión que transportaba combustible.

Durante la maniobra, la pesada unidad embistió la camioneta, al no lograr evitar el impacto.

Tras el accidente, al sitio acudieron oficiales de Control de Accidentes y elementos de la Policía del Estado, quienes aseguraron el área y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica de los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los conductores involucrados.

El choque únicamente dejó daños materiales, mientras que las autoridades continuaron con las diligencias para integrar el informe oficial del percance.