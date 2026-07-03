Presumía armas artesanales frente a sus vecinos y termina detenido tras cateo en Castaños

CASTAÑOS, COAH.– La costumbre de un hombre de salir a la calle portando un chaleco táctico y exhibiendo armas de fabricación artesanal frente a sus vecinos terminó por ponerlo en la mira de las autoridades. Una denuncia ciudadana desencadenó una investigación que culminó con un cateo, el aseguramiento de un arsenal y su detención.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que el caso comenzó tras varios reportes de habitantes de la colonia Independencia Sur, quienes manifestaron su preocupación por la conducta del sujeto, ya que con frecuencia mostraba armas al exterior de su vivienda.

Acciones de la autoridad

Como resultado de las investigaciones, la noche del martes, autoridades de los tres órdenes de gobierno ejecutaron un cateo en el domicilio marcado con el número 422 de la calle José López Portillo, en la colonia Independencia Sur de Castaños, donde cumplimentaron una orden judicial obtenida por la Fiscalía.

Durante la diligencia fueron localizadas diversas armas de fabricación artesanal, tanto terminadas como en proceso de elaboración. Además, las autoridades aseguraron entre dos y tres armas largas, alrededor de cuatro armas cortas y múltiples piezas y componentes utilizados para ensamblar armamento. De acuerdo con las investigaciones, las armas correspondían a calibres 9 milímetros y .380.

Detalles confirmados

Lazo Chapa explicó que el detenido presuntamente fabricaba las armas de manera artesanal utilizando manuales e información que consultaba para aprender el proceso de elaboración. Hasta el momento, la Fiscalía no cuenta con indicios que relacionen al imputado con algún grupo delictivo. Las investigaciones apuntan a que elaboraba las armas por interés personal y posteriormente las exhibía en la vía pública, conducta que generó temor entre los vecinos y motivó la denuncia.

El detenido enfrenta inicialmente una investigación por el probable delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Debido a la naturaleza del caso, la carpeta será remitida a la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Impacto en la comunidad

Asimismo, el delegado recordó que este tipo de denuncias ciudadanas son fundamentales para prevenir situaciones que puedan representar un riesgo para la población y reiteró el llamado a reportar cualquier conducta sospechosa a las autoridades.