Delincuentes roban mercancía en Mamá Lucha Monclova

Delincuentes ingresaron por los ductos de ventilación a una sucursal de Mamá Lucha en la colonia Progreso y escaparon con cigarros y bebidas alcohólicas, sin llevarse dinero en efectivo.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Amantes de lo ajeno burlaron los sistemas de seguridad de una sucursal de Bodega Aurrera durante la madrugada de este viernes, al ingresar por los ductos del sistema de aire acondicionado para apoderarse de mercancía y escapar sin ser detectados.

El robo fue descubierto alrededor de las 07:00 horas, cuando Rolando González, gerente de la tienda ubicada sobre la calle Hermenegildo Galeana, esquina con Río Pánuco, en la colonia Progreso, llegó para iniciar la jornada laboral y encontró indicios de que el negocio había sido allanado.

Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911, elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al establecimiento para iniciar las primeras investigaciones.

Los delincuentes ingresaron por los ductos de ventilación de la tienda.

De acuerdo con la información recabada, él o los responsables lograron ingresar por los ductos de ventilación del inmueble, donde quebraron una rejilla y desconectaron parte del sistema para acceder al interior del negocio.

Una vez dentro, se apoderaron de varias cajetillas de cigarros y diversas botellas de bebidas alcohólicas. Afortunadamente para la empresa, el dinero de las ventas permaneció intacto.

La Policía Municipal realizó recorridos en busca de los responsables.

Las primeras indagatorias revelaron que, para escapar por el mismo sitio por el que ingresaron, los delincuentes utilizaron un carrito y una tarima, los cuales colocaron cerca del área de cajas para alcanzar nuevamente los ductos del sistema de climatización.

Aunque las cámaras de videovigilancia captaron el momento del atraco, en ese momento no fue posible obtener las grabaciones para su análisis, por lo que los detectives de la Agencia de Investigación Criminal continuarán con las diligencias para incorporarlas a la carpeta de investigación.

Las autoridades investigan el robo y analizan las grabaciones de seguridad.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos por calles aledañas en busca de los responsables, pero no obtuvieron resultados positivos, por lo que se presume que el robo fue cometido durante la madrugada.

Finalmente, las autoridades orientaron al gerente de la tienda para que formalizara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de quienes perpetraron el atraco.