Conflicto entre jóvenes genera alarma en colonia Mezquital de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una riña protagonizada por varios adolescentes provocó una movilización de la Policía Municipal la noche del jueves en la colonia Mezquital, luego de que vecinos alertaran sobre el enfrentamiento en las inmediaciones de una unidad deportiva.

El reporte ingresó al sistema estatal de emergencias alrededor de las 23:00 horas, indicando que un grupo de jóvenes se peleaba sobre el cruce de las calles José María Pino Suárez y Valle del Viento, a un costado del campo deportivo del sector.

Elementos preventivos acudieron de inmediato al sitio; sin embargo, al arribar encontraron el lugar despejado, ya que los participantes habían escapado en distintas direcciones antes de la llegada de las patrullas.

Pese a ello, los uniformados desplegaron recorridos de vigilancia por las calles aledañas y en los alrededores de la unidad deportiva para evitar que los adolescentes regresaran y protagonizaran un nuevo enfrentamiento.

Durante la intervención, habitantes del sector manifestaron su preocupación por la frecuencia con la que ocurren este tipo de riñas en ese espacio público, señalando que algunos grupos de jóvenes utilizan las instalaciones para reunirse y generar conflictos, alterando la tranquilidad de las familias.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para reforzar la presencia policial de manera permanente en la unidad deportiva y sus alrededores, con el objetivo de prevenir nuevos hechos de violencia y devolver la seguridad a quienes acuden a practicar actividades recreativas y deportivas.