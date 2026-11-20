MONCLOVA, Coah.- El temor de que una fuga de gas pudiera poner en riesgo a una familia movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos hasta una vivienda de la colonia Anáhuac, luego de que sus habitantes detectaran un olor intenso en el interior del inmueble.

La emergencia fue reportada alrededor de las 16:54 horas en la casa marcada con el número 1108 de la calle Ahuízotl, casi en el cruce con la calle Xicoténcatl y la avenida Brasil, donde la propietaria solicitó apoyo al no poder identificar de dónde provenía el olor.

Los bomberos acudieron al domicilio y comenzaron una revisión del tanque estacionario, así como de las conexiones y tuberías cercanas, con la intención de localizar alguna posible filtración que pudiera representar un peligro.

Durante la inspección, la mujer explicó que había solicitado el abastecimiento de gas durante la mañana y que fue después de que los trabajadores realizaron el llenado cuando comenzó a percibir el olor, motivo por el que decidió no correr riesgos y llamar a los cuerpos de emergencia.

Los elementos también verificaron la presión del depósito, que registraba 70 libras por pulgada cuadrada (psi), una lectura que coincidía con la que, según la propietaria, le habían informado los empleados de la empresa gasera.

Después de revisar las instalaciones, los bomberos descartaron la presencia de una fuga y confirmaron que no encontraron alguna anomalía que representara un riesgo inmediato.

Antes de retirarse, brindaron recomendaciones a la propietaria sobre el mantenimiento y la revisión periódica del tanque y sus conexiones, además de las medidas necesarias para prevenir incidentes relacionados con el uso de gas.

La movilización concluyó sin personas lesionadas ni daños materiales, luego de que la posible fuga quedara descartada.