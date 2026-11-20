MONCLOVA, Coah.- Un hombre de 72 años fue encontrado sin vida al interior de su domicilio la mañana de este jueves, en la colonia Praderas del Sur, situación que provocó la movilización de paramédicos, policías municipales y detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

El fallecido fue identificado como Francisco Villa Castillo, quien habitaba en una vivienda marcada con el número 732 de la calle Alto Horno 2, casi en su cruce con Sidermex.

El reporte se generó luego de que una vecina solicitara ayuda al encontrar al adulto mayor sin aparentes signos de vida. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que ya había fallecido.

De acuerdo con lo señalado por su hijo, Jorge Francisco Villa, compartía el domicilio con su padre, pero al regresar a la vivienda lo encontró tendido en el área de la cocina, en medio de un charco de sangre, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Trascendió que Francisco tenía varios años de viudez y atravesaba problemas relacionados con el consumo de alcohol. De manera preliminar, se indicó que pudo haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza; sin embargo, las circunstancias del fallecimiento quedaron sujetas a las diligencias de las autoridades.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y solicitaron la intervención de detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes dentro del inmueble.

Una vez concluidas las diligencias iniciales, se determinó que el fallecimiento correspondía a una causa natural. Posteriormente, se solicitó el apoyo de una funeraria para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los procedimientos de rigor.