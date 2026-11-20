MONCLOVA, Coah.- Un trabajador de una conocida frutería local protagonizó un accidente vial la mañana de este jueves, luego de impactar con una camioneta Toyota Hilux a un automóvil Toyota Corolla en la parte alta del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Cuatro. Tras el choque, el conductor de la camioneta se retiró del lugar, aunque minutos más tarde regresó.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió en los carriles de circulación de norte a sur, donde Ana González conducía un Toyota Corolla blanco cuando fue golpeada en el costado derecho por uno de los neumáticos traseros de la Toyota Hilux, también de color blanco y propiedad de una conocida frutería de la localidad. A consecuencia del impacto, la conductora perdió el control y terminó estrellándose contra los muros de contención que dividen los carriles del puente elevado.

Sin embargo, en lugar de permanecer en el sitio para atender la situación, el operador de la camioneta se retiró, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes desplegaron un operativo de búsqueda mientras la afectada esperaba la llegada de las autoridades.

Acciones de la autoridad

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes dialogaron con Ana González para conocer su versión y recabar las características de la unidad que la había impactado. Minutos después, Antonio Molina, conductor de la Toyota Hilux, regresó al lugar del accidente y se presentó ante los oficiales para hacerse responsable de lo ocurrido. Los elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y elaboraron el croquis para establecer las responsabilidades. Además, solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el Toyota Corolla y trasladarlo a un corralón.

El percance también tuvo consecuencias en la circulación, pues derivado de este primer choque se registró otro accidente por alcance en el mismo lugar.