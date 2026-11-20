MONCLOVA, Coah.- Ni siquiera habían terminado de tomar conocimiento de un primer accidente cuando un segundo choque se registró en el mismo punto, provocando un nuevo despliegue de las autoridades sobre el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Cuatro, en la colonia Obrera Sur.

El segundo percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas, en los carriles de circulación de norte a sur, donde Ricardo Urquieta, quien conducía un Chevrolet Chevy gris, presuntamente no guardó la distancia necesaria y terminó impactándose por alcance contra una Ford EcoSport del mismo color, manejada por Francisco Amaya.

El golpe dejó al Chevy con la peor parte, pues la parte frontal quedó severamente dañada, mientras que los involucrados descendieron de sus vehículos para revisar lo sucedido.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La colisión tomó por sorpresa a los oficiales que en ese momento realizaban las diligencias del primer accidente, quienes tuvieron que atender también este nuevo incidente y elaborar el croquis correspondiente para establecer cómo ocurrió y deslindar responsabilidades.

Ante el riesgo de que se registrara otro percance en ese tramo, las autoridades determinaron cerrar momentáneamente la circulación, con el objetivo de evitar un tercer accidente mientras realizaban las diligencias y retiraban los vehículos involucrados.

Por fortuna, ninguno de los dos choques dejó personas lesionadas, aunque ambos ocasionaron daños materiales.

Acciones de las autoridades

Una vez concluidas las diligencias, los elementos de Control de Accidentes solicitaron a los conductores que los acompañaran a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.