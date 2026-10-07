Recolectora provoca choque en el Centro

MONCLOVA, Coah. - Un choque entre una unidad recolectora de basura y un Nissan Versa se registró la tarde de ayer en pleno centro, luego de que la pesada unidad presuntamente no respetara la luz roja del semáforo.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Juárez y Progreso, donde circulaba un Nissan Versa gris en dirección de sur a norte.

De acuerdo con la información proporcionada, el conductor del automóvil llegó al crucero y comenzó a realizar una vuelta hacia su derecha, tomando las debidas precauciones.

Mientras efectuaba la maniobra, una unidad recolectora de basura descendía por la calle Progreso. Según los datos recabados en el lugar, el conductor de la unidad pesada habría ignorado la señal de alto del semáforo y continuó su trayectoria.

La recolectora alcanzó al Versa y provocó el impacto, dejando daños materiales en ambos vehículos.

Pese a lo aparatoso de la colisión, no se reportaron personas lesionadas ni fue necesario trasladar a alguno de los involucrados a un hospital.

Elementos de Seguridad Pública, adscritos al departamento de Control de Accidentes, acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer la responsabilidad de los conductores, con base en las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Una vez concluidas las actuaciones, las autoridades quedaron a cargo de determinar las causas precisas del choque y los daños ocasionados por la colisión.