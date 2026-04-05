Adulto mayor se desmaya y se lesiona en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de la tercera edad terminó con una lesión considerable en el rostro luego de desvanecerse de manera repentina mientras caminaba por calles de la colonia Hipódromo, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia la tarde de ayer.

El incidente ocurrió en el cruce de la calle 10 y la avenida Oriente, donde vecinos del sector se alarmaron al ver a una persona tirada sobre el pavimento, incapaz de incorporarse por sí misma. De inmediato, realizaron el llamado al Sistema Estatal de Emergencias.

Al arribar, elementos de la Policía Municipal localizaron a Óscar de Jesús Sánchez, de 68 años, quien explicó que caminaba con normalidad cuando comenzó a sentirse mal repentinamente, perdiendo el equilibrio y cayendo de su propia altura.

El impacto contra el suelo le provocó heridas visibles en el rostro, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la caída. Paramédicos acudieron para brindarle atención prehospitalaria, estabilizándolo antes de trasladarlo a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

Las autoridades descartaron la intervención de terceros y señalaron que todo apunta a un episodio súbito de salud que derivó en la caída. El área fue resguardada brevemente mientras se realizaban las maniobras de auxilio.

Familiares del lesionado fueron notificados para que acudieran al nosocomio y permanecieran al tanto de su evolución.