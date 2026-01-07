Choque en Monclova: radiotaxi y vehículo particular colisionan en bulevar Ejército Mexicano

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque entre un radiotaxi y un vehículo particular provocó la tarde de ayer un severo congestionamiento vial en el cruce del bulevar Ejército Mexicano y la calle Ocampo, generando la movilización de las autoridades a la colonia Regina.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el accidente ocurrió cuando la conductora de un Nissan Altima, de color blanco, no extremó precauciones y acabó pegándole por detrás a un Nissan Versa, destinado al transporte público.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales en ambos vehículos fueron considerables.

Tras el choque, el taxista solicitó el apoyo de las autoridades municipales.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el tráfico mientras se llevaban a cabo las diligencias.

Como parte del procedimiento, los conductores involucrados fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde los involucrados llegarían a un arreglo.