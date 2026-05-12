Detienen a Óscar "N" por portar arma prohibida en Monclova

MONCLOVA COAH. - La presencia de un sujeto en actitud sospechosa movilizó a elementos de Seguridad Pública la tarde de ayer en calles de la colonia Valle de Nogales, donde finalmente lograron la detención de un individuo por el delito de portación de arma prohibida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:50 horas, cuando oficiales municipales realizaban un rondín de vigilancia sobre el cruce de las calles Valle Grande y Zarzamora. Durante el recorrido preventivo detectaron a un hombre que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades policiacas.

De acuerdo con el reporte oficial, el individuo intentó retirarse rápidamente del lugar para evitar ser interceptado, lo que llamó aún más la atención de los uniformados, quienes procedieron a marcarle el alto para realizarle una inspección preventiva.

El sospechoso se identificó como Óscar Alberto Niño, de 28 años de edad, con domicilio en la calle 18 de la colonia Emiliano Zapata. Durante la revisión corporal, los oficiales localizaron entre sus pertenencias una navaja, considerada un arma prohibida.

Tras el hallazgo, el individuo fue asegurado de inmediato y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargó de iniciar las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

La rápida intervención de los elementos preventivos permitió retirar el arma y evitar una posible situación de riesgo en el sector habitacional.

Óscar Niño, de 28 años, intentó evadir a las autoridades antes de ser detenido, lo que generó una respuesta inmediata de la policía local.

La portación de armas prohibidas es un delito grave que puede acarrear severas consecuencias legales para los infractores.