Hombre choca contra plumilla en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque contra un objeto fijo se registró la noche de ayer en el estacionamiento de la tienda El Sol, ubicado en la intersección de las calles Juárez y De la Fuente, donde un conductor impactó la plumilla y causó daños materiales en el lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando el conductor de un Dodge Ram modelo 2007, color negro, colisionó contra el arbotante de entrada y salida con pluma del estacionamiento de la tienda, dañando la infraestructura del acceso.

El responsable del percance fue identificado como Javier Liserio Cruz, de 54 años, vecino de la calle Altamirano 1585 en la colonia 28 de Junio, en Acuña.

Según los primeros reportes de las autoridades, Liserio Cruz no extremó precauciones mientras ingresaba al estacionamiento, lo que provocó que la unidad impactara el arbotante, causando daños materiales.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el incidente, aunque los daños materiales fueron evidentes. Tras el choque, personal de seguridad de la tienda acudió al lugar para evaluar los daños y se dio aviso a las autoridades locales, quienes se presentaron para tomar conocimiento de los hechos y proceder con el peritaje correspondiente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar las diligencias y determinar la responsabilidad del conductor. Se registraron únicamente daños materiales en el arbotante y en la estructura del acceso del estacionamiento.

El conductor fue invitado a trasladarse a la Comandancia Municipal para resolver la situación al pagar por los daños que causó.