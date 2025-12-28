Incendio en Monclova: Bomberos controlan siniestro en terreno baldío

MONCLOVA, COAH.— Un incendio registrado la noche de ayer en un terreno baldío ubicado detrás de un concurrido complejo comercial provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Pedregal de San Ángel, luego que vecinos detectaron columnas de humo y fuego visible que encendieron las alertas.

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Saltillo y Durango, hasta donde arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos a bordo de una unidad con motobomba de ataque rápido.

Gracias a la oportuna intervención y al uso de agua a presión, las llamas fueron controladas en cuestión de minutos, evitando que el fuego se propagara hacia zonas habitadas o vialidades cercanas.

Habitantes del sector señalaron a las autoridades que el incendio presuntamente se originó de manera accidental, luego que menores encendieran pirotecnia y la arrojaran hacia la maleza seca acumulada en el predio, lo que facilitó la rápida combustión debido a las condiciones de sequedad del terreno.

Ante el riesgo, vecinos realizaron múltiples llamadas de auxilio solicitando la presencia tanto de Bomberos como de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para acordonar el área, resguardar el perímetro y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas que transitaban por el sector.

Tras las labores de enfriamiento e inspección, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni daños a viviendas o comercios.