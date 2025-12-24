Choque en bulevar Harold R. Pape causa daños en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un accidente por alcance generó la movilización de las autoridades la mañana de este miércoles en uno de los cruceros más transitados de Monclova, sin que se registraran personas lesionadas, aunque sí daños materiales significativos en ambos vehículos involucrados.

El percance ocurrió alrededor de las 11:20 horas sobre el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con la avenida República del Salvador, a la altura de la colonia Guadalupe.

El choque provocó un congestionamiento vial momentáneo, mientras las autoridades acudían al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

En el incidente participaron un Volkswagen Jetta color azul, conducido por Jesús Salvador Márquez Maldonado, y una camioneta Ford Lobo color blanco, manejada por Jesús Villarreal, un adulto mayor.

Según el peritaje preliminar, el conductor del Jetta no respetó la distancia adecuada ni moderó la velocidad al pasar por el semáforo, lo que ocasionó que impactara la parte trasera de la camioneta.

La colisión dejó como resultado que el Volkswagen Jetta terminara con daños considerables en la parte frontal, mientras que la Ford Lobo presentó daños menores en la parte trasera.

Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó lesionado, aunque el impacto causó alarma entre los testigos que se encontraban en el lugar.

Después de realizar las diligencias correspondientes, elementos del Departamento de Control de Accidentes invitaron a los conductores a trasladarse a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para intentar llegar a un acuerdo sobre los daños ocasionados.