Detienen a dos jóvenes en Monclova por portar machetes en la colonia Guerrero

MONCLOVA, COAH.– La tarde de ayer terminó con una fuerte movilización policiaca en la colonia Guerrero, luego que dos jóvenes fueron sorprendidos portando machetes en plena vía pública, situación que alarmó a los vecinos y derivó en su inmediata detención.

Los detenidos fueron identificados como Misael Alfredo García Treviño y Luis Gerardo Garza Valdez, de 19 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de portación de arma prohibida y lo que resulte.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas, cuando los elementos municipales atendieron un reporte que alertaba sobre dos sujetos que caminaban por la avenida Sur y la calle 31 empuñando armas blancas y presuntamente molestando a las personas que pasaban por la zona.

Al arribar al punto, los uniformados ubicaron a los dos individuos, quienes portaban un machete cada uno. De inmediato, los oficiales tomaron posiciones preventivas y les dieron indicaciones para que soltaran las armas y mantuvieran las manos visibles.

Uno de los jóvenes acató las instrucciones, permitiendo su detención momentos después mientras que el otro intentó huir arrojando el machete, pero fue alcanzado y asegurado de manera inmediata por los elementos.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica, mientras que los machetes —ambos con hojas oxidadas de entre 45 y 50 centímetros— quedaron asegurados como evidencia del delito que cometieron.