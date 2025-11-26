Contactanos
Detienen a dos jóvenes en Monclova por portar machetes en la colonia Guerrero

Los jóvenes fueron sorprendidos en plena vía pública, generando alarma entre los vecinos.

Por Brenda Rebolloso - 26 noviembre, 2025 - 05:16 p.m.
MONCLOVA, COAH.– La tarde de ayer terminó con una fuerte movilización policiaca en la colonia Guerrero, luego que dos jóvenes fueron sorprendidos portando machetes en plena vía pública, situación que alarmó a los vecinos y derivó en su inmediata detención.

Los detenidos fueron identificados como Misael Alfredo García Treviño y Luis Gerardo Garza Valdez, de 19 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de portación de arma prohibida y lo que resulte.

 

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas, cuando los elementos municipales atendieron un reporte que alertaba sobre dos sujetos que caminaban por la avenida Sur y la calle 31 empuñando armas blancas y presuntamente molestando a las personas que pasaban por la zona.

Al arribar al punto, los uniformados ubicaron a los dos individuos, quienes portaban un machete cada uno. De inmediato, los oficiales tomaron posiciones preventivas y les dieron indicaciones para que soltaran las armas y mantuvieran las manos visibles.

Uno de los jóvenes acató las instrucciones, permitiendo su detención momentos después mientras que el otro intentó huir arrojando el machete, pero fue alcanzado y asegurado de manera inmediata por los elementos.

 

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica, mientras que los machetes —ambos con hojas oxidadas de entre 45 y 50 centímetros— quedaron asegurados como evidencia del delito que cometieron.

