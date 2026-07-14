Vuelta en "u" provoca aparatoso choque

MONCLOVA, COAH.- Un intento por realizar una vuelta en "U" terminó en un aparatoso accidente la mañana de este martes sobre la avenida Monterrey, donde dos camionetas colisionaron, dejando como saldo únicamente daños materiales de consideración.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas, a la altura del cruce con la calle Washington, hasta donde se movilizaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Marco Treviño, conductor de una camioneta Suzuki Ertiga blanca, intentó retornar sobre la transitada vialidad sin asegurarse de que pudiera hacerlo con seguridad, invadiendo la trayectoria de una Ford Ranger color dorado.

La pick up era conducida por Roberto Portillo, originario del municipio de San Buenaventura, quien ya circulaba con preferencia sobre la avenida Monterrey y no alcanzó a detener su marcha, impactándose contra el costado de la Suzuki.

Tras el choque, ambas unidades sufrieron daños de consideración, por lo que los involucrados solicitaron la presencia de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Peritos de Control de Accidentes realizaron el croquis correspondiente y, una vez concluidas las diligencias, trasladaron a ambos conductores a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños ocasionados.