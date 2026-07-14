Capturan a vendedor de 'jochos' por acosar a menor

FRONTERA, COAH.- Un hombre acusado de presunto acoso sexual en agravio de una menor de edad fue detenido por detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión girada por un juez de control.

La captura se realizó la noche del lunes sobre la calle Porfirio Díaz, en el municipio de Frontera, donde Fernando N, de 41 años de edad, atendía un puesto de venta de hot dogs cuando fue interceptado por los agentes investigadores.

Tras identificarse, los detectives le notificaron el mandato judicial vigente en su contra y procedieron a asegurarlo sin que se reportaran incidentes durante la diligencia.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para la certificación médica y los trámites legales correspondientes.

Más tarde quedó internado en el penal provisional acondicionado en las celdas del C4 de Frontera, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial.

Detalles confirmados

Será en una audiencia inicial cuando un juez de control determine la legalidad de la detención y resuelva si Fernando N es vinculado a proceso por el delito que le atribuye el Ministerio Público.