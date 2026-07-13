Tres adolescentes detenidos por riña en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Tres adolescentes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de protagonizar una riña en el interior de la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, donde presuntamente alteraron el orden y generaron la movilización de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, cuando un oficial de Seguridad Pública asignado a la vigilancia de la unidad deportiva realizaba recorridos preventivos y detectó una pelea entre varios jóvenes.

Al confirmar la situación, el agente solicitó apoyo vía radio a sus compañeros, quienes acudieron de inmediato al lugar para controlar el enfrentamiento y evitar que la riña escalara.

Durante la intervención, tres adolescentes intentaron escapar del sitio; sin embargo, fueron alcanzados y asegurados por los policías municipales.

Tras su detención, los jóvenes fueron trasladados a las celdas municipales, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta participación en la riña y por alterar el orden en las instalaciones deportivas.

Las autoridades no informaron sobre personas lesionadas ni precisaron las causas que originaron el enfrentamiento.