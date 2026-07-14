Rescata aic a abuelito de casa inundada

CASTAÑOS, COAH.- La intensa lluvia que azotó la Región Centro la tarde de este martes puso en riesgo la vida de un adulto mayor, quien tuvo que ser rescatado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) luego de que su vivienda comenzara a inundarse.

La emergencia se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Guerrero, entre General Nicolás Bravo, en la Zona Centro de Castaños, donde vecinos solicitaron ayuda al observar que el agua ingresaba rápidamente al inmueble y el habitante no podía ponerse a salvo por sus propios medios.

El llamado de auxilio fue difundido a través de grupos ciudadanos de WhatsApp, lo que permitió que los agentes investigadores recibieran el reporte y se movilizaran de inmediato por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Con el apoyo del comandante conocido como "Sky", los detectives ingresaron al domicilio afectado por la acumulación de agua y lograron sacar al adulto mayor, quien fue trasladado a un sitio seguro antes de que la situación se agravara.

Impacto en la comunidad

La tormenta generó múltiples reportes de inundaciones y afectaciones en distintos sectores de la Región Centro, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio para atender diversos llamados de emergencia.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades reiteraron el exhorto a la población para evitar transitar por calles inundadas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y solicitar apoyo inmediato cuando exista riesgo para la integridad de las personas.