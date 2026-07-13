Incendio en Monclova tras rayo que impactó palmera

MONCLOVA, COAH.– Una familia de la colonia San Isidro vivió momentos de tensión la noche del lunes, luego de que un rayo impactó una palmera ubicada en el exterior de su domicilio y provocó un incendio.

El incidente ocurrió sobre la calle 15 de Mayo, en el sector oriente de la ciudad, cuando los integrantes de la familia permanecían al interior de la vivienda mientras se registraba una tormenta eléctrica.

De acuerdo con los primeros reportes, un fuerte estruendo antecedió al impacto de la descarga eléctrica, que alcanzó la palmera situada frente al inmueble y la envolvió en llamas, generando alarma entre los habitantes del sector.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron al lugar para combatir el fuego, mientras oficiales de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área como medida preventiva y facilitaron las labores de los cuerpos de auxilio.

Después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a la vivienda o a otros inmuebles cercanos.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que los daños se limitaron a la palmera alcanzada por el rayo.