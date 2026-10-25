Choque entre motocicleta y camioneta Peugeot en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una maniobra de rebase terminó en un choque entre una motocicleta de reparto y una camioneta Peugeot verde sobre la avenida Adolfo López Mateos, donde ambas unidades resultaron con daños materiales estimados en varios miles de pesos.

El percance movilizó a elementos de Control de Accidentes, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y establecer cómo ocurrió la colisión.

De acuerdo con la información recabada, el joven repartidor conducía una motocicleta Italika con dirección al oriente mientras realizaba la entrega de un pedido de comida rápida.

Detrás de él circulaba una camioneta Peugeot verde, cuyo conductor intentó rebasarlo. Durante la maniobra, presuntamente el motociclista invadió el espacio de circulación de la camioneta, lo que derivó en el impacto.

Tras el choque, ambos conductores expusieron sus respectivas versiones sobre lo sucedido y señalaron las maniobras de las otras como posibles causas del accidente.

Los oficiales de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para conocer las circunstancias del percance. De manera preliminar, señalaron que el motociclista habría invadido el carril de circulación de la Peugeot.

Aunque las dos unidades presentaron daños materiales, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Las consecuencias del encontronazo se concentraron principalmente en las afectaciones a los vehículos involucrados.

Luego de la intervención de las autoridades, los conductores tendrían que buscar un acuerdo para determinar el pago de los daños ocasionados por la colisión.

El accidente evidenció los riesgos que representan las maniobras de rebase cuando no se realizan con las debidas precauciones. En avenidas con circulación constante, un desplazamiento lateral puede provocar un choque y generar pérdidas económicas para quienes participan en el percance.