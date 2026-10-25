Movilización de policías en Monclova tras riña entre grupos de motociclistas

MONCLOVA, Coah.- Una confrontación entre dos grupos rivales de motociclistas desató la movilización de corporaciones policiacas durante la madrugada de ayer en la colonia Colinas de Santiago, al sur de la ciudad. Cuando los uniformados llegaron, los involucrados ya habían abandonado el lugar.

El enfrentamiento ocurrió sobre la avenida principal del sector, donde integrantes de ambos bandos comenzaron a agredirse físicamente, presuntamente por viejas rencillas.

De acuerdo con la información proporcionada, entre los señalados se encontraban los llamados Mortalicos, un grupo de motociclistas conocido por el estruendo que generan sus unidades debido a los escapes ruidosos.

La riña en plena vía pública alarmó a los habitantes de la colonia, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para contener el conflicto y evitar mayores consecuencias.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para atender la situación. Agentes de la Policía del Estado también se movilizaron para respaldar las labores de vigilancia y búsqueda de los participantes.

Sin embargo, a su llegada, los oficiales encontraron el lugar sin la presencia de los involucrados, por lo que no lograron realizar detenciones relacionadas con la confrontación.

Ante la ausencia de los rijosos, las corporaciones desplegaron un operativo en el sector para tratar de localizarlos y actuar conforme a sus atribuciones. Hasta el momento, la información disponible no establece si hubo personas lesionadas durante la riña. Tampoco se ha precisado si alguno de los afectados presentó una denuncia formal por las agresiones.

La movilización concluyó sin personas detenidas, luego de que los participantes se retiraran antes del arribo de las autoridades.

El incidente generó inquietud entre los vecinos de Colinas de Santiago, quienes reportaron la confrontación registrada en una de las vialidades del sector y solicitaron la presencia policial.