Choque en Monclova: motociclista es auxiliado tras accidente

MONCLOVA, COAH. - Un accidente vial entre un motociclista y el conductor de un automóvil estuvo a punto de derivar en una riña la noche del miércoles en la colonia Otilio Montaño, donde fue necesaria la intervención de autoridades de Seguridad Pública para controlar la situación.

El percance ocurrió en el cruce de las calles 10 y Villa Latina, luego de que vecinos del sector reportaron el choque a los números de emergencia.

En el accidente participaron un joven que conducía una motocicleta y un automóvil Nissan color guindo. Tras el impacto, el motociclista terminó sobre la banqueta y fue auxiliado por otros motociclistas que llegaron al lugar.

La presencia de los acompañantes del motociclista generó momentos de tensión con el conductor del automóvil, situación que estuvo a punto de convertirse en una riña.

Oficiales de Control de Accidentes de Seguridad Pública arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, controlar la situación y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de determinar la mecánica del accidente y el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades no informaron sobre personas con lesiones de gravedad y el incidente quedó bajo seguimiento de los agentes de Tránsito.