Emergencia médica en Monclova: mujer ingresa tras sobredosis de medicamento

MONCLOVA, COAH. - Una mujer de 42 años fue trasladada de urgencia al Hospital Amparo Pape de Benavides la tarde del miércoles, luego de ser localizada inconsciente dentro de su domicilio en la colonia Leandro Valle, presuntamente tras ingerir una cantidad superior a la prescrita de medicamento controlado.

El reporte fue atendido minutos antes de las 18:00 horas del día de ayer en una vivienda ubicada sobre la avenida Leandro Valle, casi en su cruce con Lázaro Cárdenas, luego de que Daniel Saldaña solicitó apoyo al sistema de emergencias 911 al encontrar a su esposa, Karla, inconsciente y sin respuesta dentro de una habitación.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer contaba con prescripción médica de clonazepam. Sin embargo, junto a la cama fue localizado el frasco del medicamento completamente vacío, situación que hace presumir una ingesta superior a la dosis indicada, aparentemente después de presentar un episodio de ansiedad.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria, realizaron maniobras de estabilización y, debido al estado de la paciente, determinaron su traslado inmediato al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención especializada para recibir el tratamiento correspondiente y disminuir los efectos del fármaco.

La oportuna llamada de auxilio realizada por su esposo, así como la rápida intervención de los socorristas, permitieron preservar las funciones vitales de la mujer, quien permaneció hospitalizada bajo observación médica.

Tras el incidente, las autoridades activaron los protocolos establecidos para este tipo de emergencias. Personal médico y especialistas dieron seguimiento a la evolución clínica de la paciente, además de iniciar la valoración psicológica correspondiente para brindarle atención integral ante el presunto intento de suicidio.