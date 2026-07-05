Motociclistas lesionados tras accidente en Monclova

MONCLOVA COAH.-Una pareja que viajaba en motocicleta resultó lesionada la tarde del sábado tras ser impactada por un automóvil en la colonia Praderas del Sur Casas Nuevas.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió cuando los motociclistas circulaban sobre la calle Villa Olímpica. En ese momento, un automóvil Dodge Atos color amarillo salió de la calle Valle Azul sin percatarse de la presencia de la motocicleta, lo que provocó el impacto.

Paramédicos de SAMU Coahuila brindaron atención prehospitalaria a los dos jóvenes lesionados en el lugar del accidente.

Oficiales de Control de Accidentes de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, con el propósito de determinar la responsabilidad de cada uno de los conductores involucrados.