Mujer embarazada sufre crisis nerviosa en Frontera: atención de Cruz Roja

FRONTERA, COAH.— Una movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales se registró la noche de ayer en la Zona Centro de Frontera, luego de que una mujer con embarazo avanzado presentara una crisis nerviosa tras una discusión con su pareja y requiriera atención médica inmediata.

El reporte fue recibido cerca de las 20:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Miguel Blanco, donde se solicitó apoyo urgente para una joven en su noveno mes de gestación que comenzó a sentirse mal después de un altercado verbal.

La afectada fue identificada como Cecilia Álvarez de la Fuente, de 22 años de edad, quien —de acuerdo con los primeros informes— sostuvo una fuerte discusión con el padre de su hijo. Autoridades confirmaron que no se registraron agresiones físicas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento y asegurar que la situación no escalara, además de coordinar la llegada de paramédicos ante el posible riesgo por el avanzado estado de embarazo.

Socorristas de Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria en el lugar y detectaron signos de crisis nerviosa. Aunque no presentaba lesiones visibles, se determinó su traslado preventivo al área de Ginecología del Seguro Social para valoración y observación médica especializada.

Los oficiales dialogaron con la pareja para exhortarlos a manejar sus diferencias sin confrontaciones, especialmente ante la condición de salud de la mujer. Autoridades reiteraron que episodios de estrés intenso pueden generar complicaciones en embarazos avanzados, por lo que recomendaron mantener entornos familiares estables y redes de apoyo.