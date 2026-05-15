Accidente en Monclova: un lesionado y daños en tres vehículos

MONCLOVA, COAH. - La tarde de este viernes se registró un fuerte percance vial en el cruce del bulevar Madero y la calle República de El Salvador, dejando como saldo una persona lesionada y severos daños materiales en tres vehículos involucrados.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el accidente participaron una camioneta Honda color rojo, un automóvil Kia color blanco y un Nissan gris, los cuales terminaron con visibles afectaciones tras el impacto ocurrido en uno de los cruces más transitados del sector.

Tras el reporte realizado al sistema de emergencias, al lugar acudieron oficiales de Tránsito Municipal, quienes procedieron a tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Paramédicos de Cruz Roja también arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada durante el choque. Aunque no se dieron a conocer detalles sobre la gravedad de las heridas, la víctima fue valorada en el lugar por los socorristas.

El accidente provocó congestión vehicular durante varios minutos, mientras los cuerpos de auxilio y autoridades realizaban las labores de atención y retiro de las unidades siniestradas.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los señalamientos viales para evitar este tipo de accidentes que ponen en riesgo la integridad de terceros.