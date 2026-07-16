Choque en Monclova deja daños materiales y crisis nerviosa para conductora

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó con golpes y una fuerte crisis nerviosa luego de verse involucrada en un accidente vial registrado la mañana de este jueves sobre la avenida Revolución Mexicana (Las Torres), donde presuntamente se atravesó en la trayectoria de otro auto al intentar incorporarse a la circulación.

El percance ocurrió en el cruce con la calle 45, donde Sandra López conducía una Nissan Rogue color guinda. Al intentar ingresar a la avenida sin tomar las debidas precauciones, terminó invadiendo la trayectoria de un Mazda 3 negro, manejado por Josué Valdez.

El impacto se registró en el costado izquierdo del automóvil Mazda, dejando ambas unidades con daños de consideración y provocando la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la conductora de la camioneta, quien presentó molestias físicas tras el choque. Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad y no fue necesario trasladarla a un hospital.

Mientras tanto, peritos de Control de Accidentes realizaron el croquis correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades. Posteriormente, los conductores iniciaron los trámites con sus aseguradoras para la reparación de los daños materiales.