Accidente en Monclova: taxi Eco Taxi colisiona con camioneta

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este jueves sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera Sur, dejó como saldo dos personas con molestias físicas y cuantiosos daños materiales, generando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

El percance ocurrió alrededor de las 18:50 horas, cuando un automóvil Nissan habilitado como Eco Taxi circulaba por la avenida Sidermex con dirección al oriente. Al intentar incorporarse al bulevar, el conductor no tomó las debidas precauciones.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el taxista invadió carril al cruzar la arteria principal, interponiéndose en la trayectoria de una camioneta Cadillac conducida por Rogelio Aguilar, quien avanzaba con preferencia de paso en dirección al norte y no logró evitar el impacto.

El choque dejó severos daños en el vehículo de alquiler, mientras que la camioneta presentó afectaciones menores, evidenciando la fuerza del encontronazo.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron lesionados de gravedad; sin embargo, una mujer que transitaba por el lugar vivió momentos de angustia al presenciar el percance. Se trata de Elsa Dolores Olvera, de 31 años y con seis meses de embarazo, quien sufrió una crisis nerviosa.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron de inmediato para brindarle atención, determinando que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la vialidad, la cual se vio afectada por varios minutos.

Finalmente, los conductores involucrados lograron llegar a un acuerdo en el lugar para la reparación de los daños, evitando así mayores complicaciones legales.