Accidente en Frontera: Fernando se quema con agua hirviendo

FRONTERA, COAH.— Una imprudencia mecánica terminó en un fuerte susto y dolorosas lesiones para un automovilista, luego de que el sistema de enfriamiento de su vehículo estallara de golpe y el agua hirviendo le alcanzara el rostro, la tarde de ayer en la colonia Occidental.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Porfirio Díaz y Manuel Acuña, donde Fernando decidió detener su automóvil al detectar que la temperatura del motor se había elevado peligrosamente. Sin considerar la presión acumulada, abrió directamente la tapa del radiador, lo que provocó que el líquido caliente saliera expulsado hacia su cara.

Los gritos del afectado alertaron de inmediato a vecinos del sector, quienes solicitaron ayuda a los números de emergencia. Minutos después arribaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Frontera, cuyos elementos le brindaron atención prehospitalaria y realizaron los primeros auxilios necesarios para estabilizarlo.

Aunque a simple vista presentaba quemaduras en la parte frontal del rostro, Fernando optó por no ser trasladado por los rescatistas, asegurando que acudiría por su cuenta a recibir atención médica. Posteriormente, policías municipales acudieron para tomar conocimiento del incidente y dialogar con testigos y el propio conductor.

Tras retirarse los cuerpos de emergencia, se informó que el lesionado finalmente decidió acudir por sus propios medios a una clínica local para valoración especializada. El caso dejó en evidencia los riesgos de manipular un sistema mecánico bajo presión sin tomar las medidas de seguridad necesarias.