Fuerte choque deja 1 lesionado

MONCLOVA, COAH.— Un choque de buen tamaño —de esos que paralizan el cruce y la curiosidad— se registró la tarde de ayer en la colonia 288, luego que dos vehículos se impactaran en la intersección de la avenida Las Torres y la calle Adolfo López Mateos, con saldo de una persona lesionada y daños materiales que no pasarán desapercibidos para las aseguradoras.

En el percance participaron un automóvil Chevy color guindo y una camioneta Chevrolet Extra roja de modelo reciente, cuyos conductores no lograron librar el encontronazo en uno de los puntos con mayor movimiento vehicular del sector. Tras el impacto, ambas unidades quedaron atravesadas parcialmente en la vialidad, obligando a los demás automovilistas a practicar el deporte local favorito: frenar, mirar y opinar.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Las Torres y la calle Adolfo López Mateos

Socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al sitio para brindar atención a una persona que presentó golpes leves derivados de la colisión. Luego de la valoración inicial, fue llevada a una institución médica para revisión, reportándose fuera de peligro.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron del peritaje correspondiente, levantamiento de datos y control del tráfico, mientras se realizaban las maniobras para mover los vehículos dañados. Como marca el protocolo, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades.

La circulación se vio afectada durante varios minutos, hasta que la escena quedó despejada y el cruce volvió a la normalidad —o a su caos habitual—. Autoridades reiteraron el llamado a respetar señalamientos y no confiarse, porque en los cruces, el "yo paso primero" suele salir caro.