Montachoques intentan extorsionar a conductora tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía un percance menor terminó en momentos de tensión para una conductora, luego que fue presuntamente presionada para entregar dinero en efectivo tras un choque por alcance ocurrido la tarde de ayer en el cruce del bulevar San José y la calle Monclova, en la colonia Hipódromo.

Según la información recabada en el lugar, la mujer circulaba en una camioneta KIA color blanco cuando fue impactada en la parte trasera por un automóvil gris tipo Jetta, donde viajaban tres hombres.

Tras el golpe —que no dejó lesionados— los ocupantes descendieron con sorprendente rapidez... pero no precisamente para intercambiar datos del seguro.

De acuerdo con el señalamiento de la afectada, los sujetos comenzaron a responsabilizarla del percance y le exigieron dinero en efectivo para "arreglar ahí mismo", modalidad que cada vez se repite más cuando aparece la prisa... y desaparece la paciencia.

La conductora, nerviosa pero firme, rechazó el trato improvisado y pidió apoyo a personas que transitaban por el sector. Testigos realizaron el reporte a los números de emergencia, generando la movilización de elementos de Seguridad Pública.

La conductora fue impactada por un Jetta en el bulevar San José.

Antes de que llegaran las patrullas, los ocupantes del Jetta optaron por aplicar la retirada estratégica y se fueron del lugar. Oficiales de Control de Accidentes tomaron conocimiento y elaboraron el peritaje correspondiente. Solo se reportaron daños materiales y crisis nerviosa en la automovilista.

Testigos alertaron a la policía, lo que llevó a la huida de los agresores.

Minutos después arribó un ajustador de la camioneta, ya que la unidad cuenta con póliza vigente. Autoridades recordaron que los "arreglos rápidos" en la vía pública suelen salir caros y recomendaron esperar siempre la intervención oficial.

Las autoridades advierten sobre el aumento de montachoques en la región.