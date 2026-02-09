Movilización de seguridad en IMSS Coahuila por alerta de elevador

Una movilización de cuerpos de seguridad y auxilio se registró la mañana de este lunes en el área de Ginecología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que se reportó al Sistema Estatal de Emergencias que una persona se encontraba atrapada en un elevador del hospital. Tras la verificación, el hecho fue descartado por personal del nosocomio.

El reporte ingresó alrededor de las 10:30 horas a la línea 911 mediante una llamada anónima, en la que se alertaba sobre una supuesta falla en un elevador del área de Ginecología, donde presuntamente había quedado encerrada una persona por una avería en el elevador.

Acciones de la autoridad

Ante la emergencia, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se trasladaron de inmediato al hospital, arribando por el acceso de la calle Jalapa, con la intención de ingresar para atender la situación.

Sin embargo, al llegar, los uniformados y rescatistas fueron interceptados por guardias de seguridad interna, quienes les negaron el acceso al edificio, asegurando que no existía ningún incidente activo relacionado con elevadores ni personas atrapadas.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, directivos del hospital rechazaron la versión del reporte y señalaron que el elevador del área de Ginecología se encontraba fuera de servicio debido a trabajos de remodelación que se realizan actualmente en esa zona.

Tras varios minutos de verificación externa y diálogo con el personal del instituto, las corporaciones descartaron la emergencia y se retiraron sin que fuera necesaria alguna intervención técnica o de rescate.

Las autoridades recordaron que los reportes falsos o inexactos al sistema de emergencias provocan movilizaciones innecesarias y distraen recursos que pueden ser requeridos en incidentes reales.