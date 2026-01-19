Derrapa en moto y le cae encima

Isidro, de 20 años, fue auxiliado por testigos del accidente, quienes llamaron a las autoridades y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes lo llevaron a la Clínica 7 del IMSS.

BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista resultó lesionado luego de perder el control de su vehículo ligero mientras circulaba por el antiguo camino a La Violeta, a la entrada de la colonia FSTSE, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

El accidente se registró pasado el mediodía de este lunes, a la altura de la empresa SPECO, donde Isidro Ponce, de 20 años de edad y con domicilio en la colonia Petrolera, sufrió una aparatosa caída luego de que, por causas aún no precisadas, perdió el control de la motocicleta que conducía. Tras derrapar, la unidad terminó por caerle encima, provocándole diversas lesiones.

Testigos que presenciaron el percance no dudaron en auxiliar al joven, quien quedó tendido sobre el pavimento, ayudándolo a reincorporarse mientras solicitaban apoyo a través del número de emergencias 911. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Tras realizar una valoración inicial, los socorristas decidieron trasladar a Isidro a la Clínica 7 del Seguro Social, con el objetivo de descartar posibles lesiones internas y mantenerlo bajo observación médica. En tanto, un amigo del lesionado se hizo cargo de asegurar la motocicleta para evitar riesgos adicionales en la zona.

Acciones de la autoridad

Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores necesarias, mientras reiteraron el llamado a los motociclistas a extremar precauciones, especialmente en caminos con superficies irregulares.