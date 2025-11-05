Violento asalto en tienda de conveniencia de Monclova desata movilización policial

MONCLOVA, COAH.- Un violento asalto se registró la tarde del martes en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia El Campanario, en Monclova, cuando dos sujetos armados con un picahielos amenazaron a las cajeras y despojaron a la tienda de una cantidad aproximada a los cuatro mil 500 pesos en efectivo.

El atraco ocurrió alrededor de las 14:30 horas en la sucursal ubicada en la calle De la Fátima, entre las calles San Antonio y Santo Domingo, cuando los dos delincuentes, quienes ya habían estado observando el establecimiento desde varios minutos antes, ingresaron al local.

Según la versión de la encargada del establecimiento, Luz Elena, los sujetos se acercaron a las trabajadoras con amenazas y, tras sacar un picahielos, exigieron que les entregaran el dinero de la caja registradora.

Los ladrones, quienes vestían un short verde y una playera negra, así como una camiseta celeste y un pantalón azul deslavado, lograron sustraer aproximadamente cuatro mil 500 pesos antes de huir rápidamente del lugar.

El violento robo desató una intensa movilización por parte de las autoridades municipales, quienes llegaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el correspondiente levantamiento de pruebas.

La policía inició un operativo para dar con los responsables del asalto al revisar los videos de las cámaras de seguridad, aunque hasta el momento no se ha reportado ninguna detención.

Los testigos informaron que los delincuentes se dieron a la fuga a pie, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para localizar y capturar a los responsables.